17-летняя дочь Даны Борисовой рассказала о пластике

© WomanHit.ru - МК

Дана Борисова сделала дочери необычный подарок на грядущее совершеннолетие — телеведущая оплатила девушке несколько пластических операций. Полина Аксенова уверяет, что хирургические вмешательства помогут ей добиться тела своей мечты.

Медицинские манипуляции уже произведены. Сейчас подросток приходит в себя после пережитого. Полина находится дома, под присмотром мамы. Она еще не восстановилась до конца, но уже охотно общается с журналистами. В беседе с Woman.ru девушка рассказала, как перенесла операции.

«У меня была операция на все тело. Я сделала подтяжку и изменила форму груди. А во время липоструктурирования мне выкачали жир из проблемных зон — это талия и бедра, увеличили ягодицы», — перечислила вмешательства звездная наследница.

Она не знает, сколько точно длилась операция. Но предполагает, что все прошло примерно за шесть часов. В прошлом, к слову, Аксенова уже ложилась под нож хирургов. Тогда она делала ринопластику. И, сравнивая операции, текущую она называет «чудом небесным».

«Сразу после операции не было никакой боли, хотя дали обезболивающее. Я даже сейчас не чувствуют, что что-то болит, у меня все хорошо», — подчеркнула Полина.

Через три дня ей предстоит показаться врачу, чтобы проконтролировать процесс заживления. Сама девушка пока оценить результаты не может — она носит компрессионное белье, которое нельзя снимать.

«У меня на следующей неделе день рождения, и, скорее всего, отмечать придется в нем. У меня только руки и лицо свободны», — не теряет оптимизма дочь Борисовой.

Новую внешность она называет лучшим подарком на совершеннолетие. И больше в ближайшее время ложиться под нож она не планирует.