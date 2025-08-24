Певица Ольга Серябкина вышла в свет в мини-юбке

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась в полупрозрачном топе. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина предстала перед камерой в черном наряде, который состоял из полупрозрачного топа с длинными рукавами, мини-юбки и туфель на каблуках. Певица позировала с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками, блестящими тенями и нюдовой помадой. Знаменитость слушала музыку в наушниках, стоя на фоне гаража.

До этого Ольга Серябкина снялась в топе, сделанном из ракушек, и белой льняной юбке с завышенной талией. Певица позировала с собранными в пучок волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и блеском для губ. Поп-исполнительница также показала кадр, где предстала перед камерой в полосатом бикини на пляже. Она была запечатлена с распущенными волосами и макияжем.

21 мая Ольга Серябкина появилась на премии телеканала RU.TV, которая состоялась в Live Arena. Певица пришла на закрытое мероприятие в полупрозрачном черном макси-платье с объемной юбкой и с маленькой сумкой в стразах. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.