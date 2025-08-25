Дерматовенеролог рассказала, как ухаживать за кожей лица летом

Косметолог-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Наталья Мишина в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила, как правильно ухаживать за кожей лица летом. До конца августа остаются считанные денечки, погода обещает оказаться неустойчивой - в такой период важно позаботиться о своей коже, чтобы войти в осень при полном параде.

© Вести Подмосковья

«Летом кожа испытывает воздействие высоких температур, что влияет на баланс ее водно-жировой пленки. Кожное сало становится более жидким, а усиливающееся потоотделение способствует его выходу на поверхность. Это положительно сказывается на сухой коже, но ухудшает состояние жирных зон: повышается количество воспалений, расширяются поры. Также агрессивное действие ультрафиолета повышает риск преждевременного старения кожи. Еще одним негативным фактором является перепад температур, когда из прохладного помещения человек попадает на улицу и наоборот. Кондиционеры способны поглощать естественную влагу кожи, вызывая ее сухость», - объяснила специалист.

Фундамент красоты кожи - ее увлажнение, уверена врач Мишина. Чтобы в жару избежать дефицита влаги, нужно пить достаточное количество воды в день (можно частично заменять травяным чаем и свежевыжатым соком). Водный баланс кожи восстанавливается за счет увлажняющих средств в соответствии с ее типом. Лицо необходимо тщательно очищать утром и вечером с помощью мягких гелей и пенок, а в течение дня лучше не трогать его руками. Летом следует использовать легкую декоративную косметику без плотных тональных средств. Состав некоторых кремов и масок, отметила собеседница издания, тоже не подходит для лета - речь идет о продукции на основе АНА-кислот и ретинола, которые делают лицо чувствительнее к солнечному воздействию.

«Еще одна задача комплексного летнего ухода - защита от солнца. Солнцезащитный крем с SPF 50 позволяет избежать образования пигментации и морщин. Крем от загара следует использовать даже в пасмурные дни, нанося за 10-20 минут до выхода из дома», - рассказала специалист.

Кроме того, Наталья Мишина обратила внимание на важность сбалансированного питания: рацион должен включать достаточное количество свежих овощей и фруктов, обладающих антиоксидантными свойствами.