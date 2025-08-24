Как одеться в стиле gorpcore

Совсем скоро зарядят дожди и подуют холодные ветра (а там и до снега недалеко), но это вовсе не значит, что это повод перестать одеваться стильно. Совсем наоборот. Gorpcore — это мода, вдохновленная туризмом и аутдор-культурой, которая вышла за пределы горных троп и уверенно поселилась в городских гардеробах. Слово gorp расшифровывается как Good Old Raisins and Peanuts — традиционная смесь сухофруктов и орехов, которую носят туристы. Суть стиля проста: функциональная одежда, которая отлично работает в походе, становится частью повседневных образов. Осенью 2025 года gorpcore особенно актуален — комфортные, технологичные и теплые вещи органично вписываются в капризную городскую погоду. Стилист Маша Ведерникова дала советы, как собрать правильный аутдор-лук.

© Unsplash

Куртка — главный герой образа

Начать стоит с верхней одежды: анораки, парки и пуховики в стиле outdoor создают правильное настроение. Лучше выбирать модели с технологичными тканями — влагостойкими и дышащими, чтобы куртка была не только модной, но и практичной.

«Осенью хорошо смотрятся спокойные тона: хаки, серый, темно-синий, а также яркие акценты — оранжевый или лайм. Важно, чтобы силуэт был чуть свободным, давая пространство для слоев. Такая куртка станет базой, вокруг которой легко строить весь гардероб», — говорит эксперт.

Брюки и джоггеры вместо джинсов

Классические джинсы в gorpcore работают хуже, чем брюки-карго или джоггеры. В тренде — штаны с карманами, усиленными вставками и регулируемыми манжетами. Они дают образу спортивность и подчеркивают функциональность. Хорошо, если ткань защищает от ветра и влаги: это добавляет практичности в непредсказуемую осеннюю погоду. При этом такие брюки легко комбинировать и с массивными кроссовками, и с городскими ботинками.

Слои — ключ к стилю

Многослойность — фирменный прием gorpcore, который идеально работает в прохладный сезон. Начинайте с термобелья или легкой футболки, сверху наденьте флисовую кофту или худи, и завершите все анораком или жилетом.

«Такой подход не только утепляет, но и добавляет глубину в образ. Лучше подбирать слои так, чтобы каждый элемент мог работать и отдельно. Тогда у вас будет несколько вариантов стиля из одного комплекта одежды», — объясняет стилист.

Обувь решает половину образа

В этом стиле на первом месте — удобная и устойчивая обувь. Кроссовки для трейла, хайкинговые ботинки или массивные кеды с прорезиненной подошвой отлично справляются с ролью главного акцента. Осенью стоит обратить внимание на модели с влагозащитой и хорошим сцеплением. Яркие элементы — шнурки или вставки на подошве — добавят энергии в сдержанный образ. Такая обувь универсальна: она одинаково хорошо смотрится и с карго, и с повседневным пальто.

Аксессуары с функцией

Gorpcore не терпит бесполезных деталей: каждый аксессуар должен иметь смысл. Рюкзаки с водоотталкивающей пропиткой, поясные сумки и панамы со шнурком не только украшают, но и делают образ завершенным. Теплые носки с ярким принтом, шапки-бини и перчатки с технологичной тканью для сенсорных экранов — маленькие, но важные штрихи. Стилист отмечает, что именно аксессуары помогают перевести аутдор-эстетику в городскую среду. Они задают ритм образу и подчеркивают его практичный характер.