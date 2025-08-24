Хрупкие женщины: можно ли посещать косметолога, если после инъекций остаются синяки
Жалоба на синяки, которые остаются всегда, даже если просто дотронуться, хорошо знакома каждому врачу-косметологу. Особенно часто ее озвучивают пациентки после инъекционных процедур. У склонности к синякам есть не только внешние причины, но и четкая физиологическая основа. Как быть в такой ситуации и можно ли делать косметологические процедуры, рассказала «Вечерней Москве» косметолог, дерматолог клиники «Семейная» Александра Пашкова.
Почему остаются синяки
С точки зрения медицины синяк — это кровоизлияние в подкожную клетчатку или кожу вследствие повреждения сосудов. При проколе иглой — даже самой тонкой — разрушается капилляр, и если его стенка слабая, кровь изливается активнее и дольше.
Это особенно актуально для женщин с нестабильной сосудистой стенкой. В таких случаях синяки могут появляться не только после процедур, но и от незначительных воздействий — давления, трения, переохлаждения.
Причины этого могут быть врожденными или приобретенными:
- Генетические особенности
Например, дисплазия соединительной ткани, при которой сосуды менее прочны.
- Гормональный фон
Дефицит эстрогенов и коллагена делает сосуды более ломкими.
- Прием препаратов
Речь идет об антикоагулянтах, антиагрегантах, БАДах с омега-3, витаминах Е.
- Хронические заболевания
Варикоз, гиповитаминозы (особенно C, P, K), анемии.
- Особенности кожи
Тонкая кожа и низкое количество подкожной клетчатки делают даже мелкие гематомы заметными.
Как адаптировать косметологические процедуры
Синяки — не противопоказание, но они требуют более тщательной подготовки и грамотной тактики:
Перед процедурой
- За пять–семь дней до процедуры по согласованию с врачом исключить БАДы и препараты, влияющие на свертываемость.
- Начать прием аскорбиновой кислоты (500 мг в сутки) и рутина (или диосмина) для укрепления сосудистой стенки.
- За сутки исключить алкоголь, кофе, спорт и перегрев.
Во время процедуры
- Предпочтение — атравматичным методикам: использование канюли, минимизация количества проколов, поверхностные или средне-глубокие техники.
- Уделить внимание анатомии сосудов: избегать зон с высокой васкуляризацией, особенно при контурной пластике и ботулинотерапии.
- Применять холод локально до и после процедуры — для уменьшения риска экстравазации крови.
После процедуры
- Первые сутки — не массировать, не наклоняться, не разогревать кожу (сауна, спорт, горячий душ).
- Местно — троксерутин, арника, гепарин-содержащие гели.
- При склонности к длительному рассасыванию синяков — назначаются флебопротекторы курсом 10–14 дней.
Какие процедуры подойдут
Для женщин с нестабильной сосудистой стенкой приоритетны:
Безинъекционные методики:
- ультразвуковой SMAS-лифтинг;
- лазерное омоложение;
- радиоволновая терапия.
Инъекционные процедуры с канюлей:
- волюмизация средней трети лица;
- работа с периоральной зоной.
Отменять процедуру из-за синяков не нужно. Однако задача косметолога — корректно предупредить пациента о возможных реакциях.
Планировать процедуры нужно заранее — минимум за 10–14 дней до важных мероприятий. А также необходимо грамотно вести постпроцедурный период, включая рекомендации по образу жизни.
Женщины с хрупкой сосудистой стенкой могут и должны получать качественную эстетическую помощь. Ключ — в индивидуальном подходе, уважении к физиологии и знаниях механизмов, лежащих в основе побочных эффектов.
Ранее Александра Пашкова рассказала «Вечерней Москве», как отличать действительно полезные рекомендации в социальных сетях от опасных и бесполезных лайфхаков.