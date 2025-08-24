Можно ли посещать косметолога, если после инъекций остаются синяки

Жалоба на синяки, которые остаются всегда, даже если просто дотронуться, хорошо знакома каждому врачу-косметологу. Особенно часто ее озвучивают пациентки после инъекционных процедур. У склонности к синякам есть не только внешние причины, но и четкая физиологическая основа. Как быть в такой ситуации и можно ли делать косметологические процедуры, рассказала «Вечерней Москве» косметолог, дерматолог клиники «Семейная» Александра Пашкова.

Почему остаются синяки

С точки зрения медицины синяк — это кровоизлияние в подкожную клетчатку или кожу вследствие повреждения сосудов. При проколе иглой — даже самой тонкой — разрушается капилляр, и если его стенка слабая, кровь изливается активнее и дольше.

Это особенно актуально для женщин с нестабильной сосудистой стенкой. В таких случаях синяки могут появляться не только после процедур, но и от незначительных воздействий — давления, трения, переохлаждения.

Причины этого могут быть врожденными или приобретенными:

Генетические особенности

Например, дисплазия соединительной ткани, при которой сосуды менее прочны.

Гормональный фон

Дефицит эстрогенов и коллагена делает сосуды более ломкими.

Прием препаратов

Речь идет об антикоагулянтах, антиагрегантах, БАДах с омега-3, витаминах Е.

Хронические заболевания

Варикоз, гиповитаминозы (особенно C, P, K), анемии.

Особенности кожи

Тонкая кожа и низкое количество подкожной клетчатки делают даже мелкие гематомы заметными.

Как адаптировать косметологические процедуры

Синяки — не противопоказание, но они требуют более тщательной подготовки и грамотной тактики:

Перед процедурой

За пять–семь дней до процедуры по согласованию с врачом исключить БАДы и препараты, влияющие на свертываемость.

Начать прием аскорбиновой кислоты (500 мг в сутки) и рутина (или диосмина) для укрепления сосудистой стенки.

За сутки исключить алкоголь, кофе, спорт и перегрев.

Во время процедуры

Предпочтение — атравматичным методикам: использование канюли, минимизация количества проколов, поверхностные или средне-глубокие техники.

Уделить внимание анатомии сосудов: избегать зон с высокой васкуляризацией, особенно при контурной пластике и ботулинотерапии.

Применять холод локально до и после процедуры — для уменьшения риска экстравазации крови.

После процедуры

Первые сутки — не массировать, не наклоняться, не разогревать кожу (сауна, спорт, горячий душ).

Местно — троксерутин, арника, гепарин-содержащие гели.

При склонности к длительному рассасыванию синяков — назначаются флебопротекторы курсом 10–14 дней.

Какие процедуры подойдут

Для женщин с нестабильной сосудистой стенкой приоритетны:

Безинъекционные методики:

ультразвуковой SMAS-лифтинг;

лазерное омоложение;

радиоволновая терапия.

Инъекционные процедуры с канюлей:

волюмизация средней трети лица;

работа с периоральной зоной.

Отменять процедуру из-за синяков не нужно. Однако задача косметолога — корректно предупредить пациента о возможных реакциях.

Планировать процедуры нужно заранее — минимум за 10–14 дней до важных мероприятий. А также необходимо грамотно вести постпроцедурный период, включая рекомендации по образу жизни.

Женщины с хрупкой сосудистой стенкой могут и должны получать качественную эстетическую помощь. Ключ — в индивидуальном подходе, уважении к физиологии и знаниях механизмов, лежащих в основе побочных эффектов.

