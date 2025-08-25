Певица Ольга Орлова прошлась по пляжу в бикини

Певица и телеведущая Ольга Орлова продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя Ольга Орлова была запечатлена в голубом бикини и солнцезащитных очках с круглыми линзами. Певица шла по пляжу с чашкой кофе. Под постом знаменитость призналась, что ее не устраивает ее фигура. Телеведущая попросила подписчиков поделиться советами, как избавиться от лишних килограммов.

«Вся жизнь — борьба с весом. Вот и сейчас. Диета, жди меня!» — написала Орлова.

© Соцсети

Экс-солистка «Блестящих» замужем за бизнесменом по имени Валерий, который на 10 лет старше нее. Певица впервые встретилась с ним в ресторане в Москве и несколько месяцев присматривалась к предпринимателю. После двух лет отношений пара поженилась. В декабре 2021 года Орлова публично призналась, что вышла замуж, однако артистка по-прежнему скрывает фамилию супруга. А 6 февраля 2023 года звезда родила от него дочь Анну.

Певица отмечала, что ее живот до конца так и не восстановился. Артистка признавалась, что не любит спорт и не может себя заставить выполнять тренировки, даже понимая их эффективность. Знаменитости проще соблюдать жесткую диету, чем заниматься в зале.