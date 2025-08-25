Жена Овечкина вышла в свет в ультракоротком платье

Жена хоккеиста Александра Овечкина вышла в свет в ультракоротком платье, дополнив образ кремовым жакетом. Модель Настасия Овечкина приехала в Казань на международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Она поделилась кадрами с фестиваля в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хоккей всегда со мной», — отшутилась супруга спортсмена, позируя возле на фотозоны с воротами.

© Газета.Ru

Модель признавалась в личном блоге, что за время второй беременности набрала 21 килограмм и после родов начала активно приводить себя в форму. Она носила утягивающий бандаж, подключала спортивные тренировки и массажи, а также старалась есть маленькими порциями, но часто, исключив сладкое и мучное. Уже за полгода Овечкиной удалось добиться хороших результатов и похудеть. По словам знаменитости, сейчас она довольна своей фигурой и старается ее поддерживать весь год, а не от сезона к сезону.

Хоккеист официально зарегистрировал отношения с младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой 8 августа 2016 года. Тогда пара просто расписалась, а свадьба с большим количеством гостей состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. 18 августа 2018 года у супругов родился первенец Сергей, которого назвали в честь брата Овечкина, а 27 мая 2020 года в семье появился сын Илья.