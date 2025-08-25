Певица Mia Boyka опубликовала смелое фото

Российская певица и телеведущая Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) удивила своих поклонников весьма смелым поступком. На странице личного блога молодая исполнительница выложила серию максимально естественных кадров. На одном из фото она и вовсе позировала без грамма косметики.

© WomanHit.ru - МК

28-летняя Мария опубликовала одну из любимых рубрик своих поклонников — фотографии без макияжа и фильтров. Такой шаг певицы стал неким манифестом естественности и самопринятия.

Фанаты исполнительницы горячо поддержали ее в комментариях. Марии адресовали большое количество приятных и лестных комплиментов. Публика почти единогласно решила, что певица выглядит превосходно без макияжа и фильтров.

© Соцсети

«Да ты просто супер… и с макияжем и без!», «Очень нежная и милая», «Сногсшибательно», «Королева красоты! Радуй нас так почаще», — отметили фолловеры Mia Boyka.

