Алена Апина снялась без штанов в честь 61-летия

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина снялась в откровенном виде в честь 61-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой в белом пиджаке свободного кроя. При этом она отказалась от штанов, продемонстрировав обнаженные ноги.

В то же время артистка распустила волосы, нанесла макияж в естественных тонах и сделала педикюр с красным лаком.

«Спасибо всем, кто поздравил, всем, кто только собирается это сделать, и тем, кто сегодня просто вспомнил обо мне и улыбнулся. Я вас всех очень люблю», — указала она в подписи.

