Почему проводные наушники стали главным аксессуаром осени 2025

Мода полна неожиданностей. Когда-то казалось, что эпоха проводных наушников завершилась вместе с кнопочными телефонами и MP3-плеерами. Но 2025 год меняет всё: аксессуар, который долгое время считался анахронизмом, внезапно становится трендом. Если ещё недавно их можно было увидеть лишь у студентов, забывших зарядить AirPods, то сегодня именно проводные модели всё чаще появляются на подиумах и в руках знаменитостей.

© Just Talks

В сентябрьском выпуске Vogue France проводные наушники стали неотъемлемой частью модных образов. На фото с Селеной Форрест они выглядят не просто аксессуаром, а ключевым элементом стиля, таким же важным, как базовые джинсы или белая футболка. Мода словно говорит: «Время достать старые аксессуары из ящика».

Сигнал к возвращению проводных наушников прозвучал на показе Conner Ives в сезоне осень-зима 2024/25. Необычное платье, сотканное из наушников, сразу привлекло внимание. Сначала это казалось арт-шуткой, но тренд быстро набрал обороты. Теперь на улицах всё чаще можно увидеть людей в проводных наушниках. Они дешевле беспроводных, не требуют зарядки и их сложнее потерять. Единственный минус — время от времени приходится распутывать узлы в кармане или сумке. Но многие считают этот «недостаток» частью своего стиля.

В социальных сетях проводные наушники стали неотъемлемой частью модных образов знаменитостей. Лили-Роуз Депп, Белла Хадид и Зои Кравиц показывают, что простая белая гарнитура может выглядеть так же элегантно, как дизайнерская сумка. Папарацци часто запечатлевают их в расслабленных образах с джинсами и худи, где наушники выступают в роли финального штриха.

Трудно предсказать, как долго продержится этот тренд. Но он явно соответствует общей волне ностальгии, которая прослеживается в последних сезонах. Возвращается стиль нулевых, вновь актуален «indie sleaze» с его непринуждённостью и лёгкой дерзостью. Проводные наушники гармонично вписываются в этот визуальный стиль.

Поколение Z, выросшее с айподами и Tumblr, воспринимает эти гаджеты как часть своей культурной памяти, но видит в них и иронию. Для одних это способ выразить протест против «чистых» и цифровых технологий. Для других — стильная и удобная альтернатива беспроводным кейсам, которые постоянно теряются.

Теперь проводная гарнитура символизирует расслабленный и независимый стиль. Осенью от неё, вероятно, начнут новые TikTok-тренды и уличные фотосессии. Поэтому вопрос, стоит ли снова достать старые наушники, отпадает. Ответ однозначный: стоит, и чем быстрее, тем лучше.