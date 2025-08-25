Супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала фото в бикини

Супермодель Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из снимков 55-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в черном крошечном бикини и темно-коричневых солнцезащитных очках. Манекенщица также надела браслеты и золотое ожерелье. Звезда подиумов была запечатлена с уложенными в локоны распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Супермодель стояла в бассейне на фоне виллы.

Несколько недель назад папарацци засняли Наоми Кэмпбелл во время отдыха на яхте. Знаменитость была одета в белое бикини: бюстгальтер и плавки с черными кружевами и тонкими завязками. Папарацци сняли супермодель, когда она принимала душ.

До этого Наоми Кэмпбелл стала лицом нового выпуска журнала DAZED. Супермодель 1990-х позировала в «голом» топе и мини-юбке, которые дополнили крылья бабочки и браслеты. Стилист выпрямил волосы знаменитости и наклеили на них ракушки. На других кадрах манекенщица позировала в мини-платье с глубоким декольте, платье-комбинации и топе с трусами.