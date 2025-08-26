Валя Карнавал опубликовала фото в микрошортах

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поделилась серией фото в откровенных образах. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 7,4 миллиона пользователей.

На одном из кадров 23-летняя исполнительница предстала в черном наряде, который состоял из кроп-топа, трусов-шортов и чулок. Также она позировала в облегающей бежевой футболке и микрошортах с оборками.

Кроме того, знаменитость запечатлели в спортивном топе со шнуровкой на груди и коричневых трусах-шортах в сочетании с черным кожаным ремнем с заклепками.

Ранее в августе Валя Карнавал рассказала об одном неожиданном комплексе из-за внешности.