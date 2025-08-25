Макияж, который освежает и молодит: как правильно краситься после 45 лет

С возрастом кожа меняется: появляются морщинки, снижается упругость, меняется тон и текстура. Но это, конечно, никак не повод отказываться от макияжа — напротив, правильно подобранные техники могут подчеркнуть достоинства и освежить образ. Главное во всей этой истории — адаптировать привычные приемы под новые потребности кожи. Визажист Любовь Брусницына дала советы, которые помогут макияжу работать на вас, а не против.

Хороший уход — основа всего

Ни один тональный крем не будет смотреться красиво, если кожа сухая или обезвоженная.

«Поэтому перед макияжем важно использовать увлажняющий крем и сыворотку, а иногда и праймер с эффектом лифтинга. Такой подход смягчит мелкие морщинки и создаст гладкую поверхность. Макияж ляжет ровнее и будет держаться дольше», — утверждает эксперт.

Легкий тон вместо плотного покрытия

Многие женщины стремятся замаскировать возрастные изменения плотным слоем тонального крема, но он лишь подчеркивает морщины. Визажисты советуют выбирать легкие увлажняющие текстуры с эффектом сияния. Лучше нанести тон в один слой и при необходимости проработать проблемные зоны консилером. Такой способ сохранит естественность и сделает лицо живым.

Коррекция тона под глазами

С возрастом область под глазами становится темнее и тоньше, и это требует деликатного подхода.

«Нужен консилер легкой текстуры с подсвечивающим эффектом, а не плотная „замазка“. Его наносят тонким слоем и растушевывают мягкими движениями. Так взгляд будет выглядеть свежим и открытым», — советует визажист.

Акцент на брови

Редкие или светлые брови могут делать лицо уставшим. Легкое оформление бровей тенями или карандашом придает образу четкость и молодость. Главное — выбирать оттенки, близкие к натуральному цвету волос. Четкие, но естественно оформленные брови визуально подтягивают лицо и делают взгляд выразительнее.

Мягкие оттенки для глаз

Темные и матовые тени могут утяжелить взгляд, в то время как светлые сатиновые оттенки освежают. Лучше использовать бежевые, золотистые, розоватые тона с легким сиянием. Они мягко подсветят глаза и скроют следы усталости. Подводку стоит делать тонкой и ближе к линии ресниц — и хорошенько растушевывать ее.

Правильный акцент на губы

С возрастом губы становятся тоньше, и яркие матовые помады часто подчеркивают эту особенность. Лучше выбирать увлажняющие текстуры с легким блеском или сатином. Нюдовые и мягкие ягодные оттенки делают губы более объемными. А тонкий карандаш в тон помады поможет сохранить четкий контур.