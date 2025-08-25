Модель Полина Диброва снялась в откровенном платье без белья. Блогер позировала в ярком наряде на отдыхе в Турции и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Именно после четырех лет непрерывного спорта моя фигура стала такой. Уверяю, сила воли и цель — основа любого пути. Тренируйте в себе первое и вы достигнете второе», — высказалась бизнесвумен.

Основатель женского сообщества рассказывала, что занимается фитнесом с тренером, а также контролирует питание. Она исключила из рациона продукты, содержащие глютен, до минимума сократила употребление десертов и алкоголя. В отпуске модель дает себе возможность расслабиться и ест «запрещенку», но не прекращает заниматься спортом.

Блогер в 2022 году сделала коррекцию груди. По словам знаменитости, она несколько лет шла к этому, откладывая операцию по разным причинам. Бизнесвумен объясняла подписчикам, что хотела вернуть ту форму, которая была до родов и похудения. И, выбрав хирурга, решилась на преображение. Диброва не обращает внимания на критику. По ее мнению, каждый человек имеет право меняться, как ему хочется.

Модель разводится с шоуменом Дмитрием Дибровым, с которым состояла в браке с 2009 года. 20 августа адвокат Александр Добровинский рассказал, что инициатором расставания стала жена артиста, но и он сам был не против расторгнуть отношения официально. На данный момент супруги урегулировали все имущественные вопросы. У них также не возникло спора по детям. Дибровы будут совместно воспитывать троих сыновей.