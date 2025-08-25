Хейли Бибер приняла участие в рекламе Saint Laurent

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер снялась с голой грудью для рекламы. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Хейли Бибер приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Saint Laurent осень-зима 2025/26. Модель предстала перед камерой в черном кожаном бомбере без бюстгальтера. 28-летняя манекенщица также надела красную мини-юбку со шлейфом, колготки в горошек и остроносые туфли на каблуках. Бизнесвумен дополнила образ кожаной сумкой с логотипом бренда. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж.

© Газета.Ru

В конце июля Хейли Бибер стала героиней выпуска итальянского журнала Vogue. На обложке она предстала в нежно-розовом бикини, серьгах и черных солнцезащитных очках. Модели сделали макияж в нюдовых тонах и уложили волосы в локоны. Манекенщица лежала на надувном матрасе в бассейне. Она также примерила белый корсет с рубашкой, бордовый топ, макси-платье с декольте и зеленый костюм. Над образами знаменитости работала стилист Тонн Гудман. Автором съемки выступил фотограф Микаэль Дженссон.