Гольфы этой осенью: советы стилиста для смелых и элегантных образов

Гольфы возвращаются в моду и становятся одним из самых заметных аксессуаров этого сезона. Они могут быть как практичным элементом, защищающим от холода, так и акцентом, который полностью меняет настроение образа. Но чтобы не выглядеть школьницей-переростком или персонажем из костюмированной вечеринки, важно правильно их сочетать. Осень дает простор для экспериментов: плотные материалы, многослойность и сложные фактуры отлично работают вместе с этим аксессуаром. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как носить гольфы стильно и современно.

Сочетайте с юбками и платьями миди

Гольфы в дуэте с короткой юбкой или платьем средней длины создают баланс между женственностью и дерзостью. Лучше всего работают прямые или слегка расклешенные силуэты, которые оставляют просвет кожи.

«Такой прием делает образ интересным и свежим, но не перегруженным. Для завершения можно добавить обувь на каблуке или грубые ботинки. Это отличный вариант для городских прогулок и встреч», — рассказывает эксперт.

Играйте на контрастах с обувью

Гольфы и обувь могут создавать эффектную пару. Если выбрать массивные лоферы или ботинки в мужском стиле, получится дерзкий и современный образ. А вот с туфлями на шпильке или изящными балетками гольфы смотрятся романтичнее и мягче. Цвета тоже можно обыгрывать: черные гольфы с белыми кроссовками, бежевые — с бордовыми туфлями. Контраст делает аксессуар модной деталью, а не случайной добавкой.

Подбирайте гольфы под цвет одежды

Один из самых простых и стильных способов — сделать гольфы частью единой палитры. Серые в комплекте с серым кардиганом, бежевые — с тренчем того же оттенка, черные — с пальто создают гармоничный монохромный образ.

«Такой подход делает ноги визуально длиннее и стройнее. При этом гольфы не отвлекают на себя внимание, а становятся частью общей композиции. Это особенно удобно для делового или минималистичного стиля», — подчеркивает стилист.

Используйте фактуры и узоры

Осенью особенно актуальны плотные вязаные или ребристые гольфы, которые сразу добавляют уюта. В клетку, с полосками или с небольшими декоративными элементами — они могут стать главным акцентом в образе. Такой вариант лучше сочетать с однотонной одеждой, чтобы не перегрузить картинку. Узоры помогают подчеркнуть индивидуальность и настроение. Это решение подойдет тем, кто любит выделяться.

Включайте гольфы в многослойные образы

Гольфы прекрасно работают в тандеме с пальто, тренчами, удлиненными жакетами и свитерами оверсайз. Такой прием добавляет глубины и объема, делая образ модным и продуманным. Можно надеть гольфы поверх тонких колготок или леггинсов, чтобы создать дополнительный слой и подчеркнуть текстуру. Это не только красиво, но и практично в прохладную погоду.