Какие компоненты в косметике вызывают появление прыщей

Соучредитель и генеральный директор бренда Clearstem Skincare, косметолог Даниэль Гроних из США назвала вызывающие появление прыщей компоненты в косметике. Ее комментарий публикует Daily Mail.

Специалистка, занимающаяся разработкой средств для борьбы с акне, отметила, что наиболее распространенным веществом из данного списка является этилгексилпальмитат. В свою очередь, на втором месте находятся кокосовое масло и кокосовые алканы, а на третьем — тальк.

«Считается, что они сильно закупоривают поры и могут стать проблемой для большинства людей, склонных к появлению угрей», — объяснила эксперт.

При этом она указала, что подобные компоненты используют в том числе дорогие бренды.

