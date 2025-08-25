Хирург опроверг четыре мифа о пластических операциях

Сомнения и страх — закономерная реакция организма на неизвестное. Они появляются, когда мало информации или она противоречивая. В ситуации с пластической хирургией бывает страшно вдвойне — ты принимаешь решение, от которого зависит твое здоровье и внешний вид. Для того, чтобы развеять страхи и сомнения, нужно вооружиться правильной информацией, которой с нами поделился пластический хирург Александр Катков.

© unsplash

И в 20, и в 70 лет женщине хочется быть красивой. И сегодня это реально с помощью эстетической медицины, которая постоянно совершенствует методики, гарантирующие блестящий результат. Интернет пестрит фото «до и после», позитивными отзывами преобразившихся красавиц, но специалисты призывают ориентироваться на мнения профессионалов и отделять реальные факты от мифов.

«Каждому человеку присущи свои индивидуальное черты лица и особенности строения, поэтому "кроить" всех под копирку — неправильная и неработающая стратегия. Что помогло в одном случае — не всегда сработает в другом. Выбрать правильно поможет профессиональная консультация опытного практикующего хирурга», — рассказал наш эксперт и развенчал популярные домыслы.

Вредный совет №1. Пластика молодым не нужна, это удел 50-летних

Сегодня российская пластическая хирургия развивается в контексте общемировой практики. И у нас, как и везде, кратно увеличивается количество молодых пациентов. Конечно, причина не в том, что они начали раньше стареть или хотят запастись красотой впрок.

«У молодых меняется менталитет, на первый план выходит забота о себе и о своем здоровье. Основной запрос молодой аудитории — бьютификация. Набор этих методик корректирует не только возрастные изменения, он еще направлен и на гармонизацию внешности, придание ей красоты, легкости», — отмечает хирург.

Бьютификация — это сочетание разных процедур. К примеру, после применения блефаропластики и эндоскопического лифтинга вы будете выглядеть моложе и свежее своих сверстниц. Эндоскопический лобно-височный лифтинг идеален, когда не устраивает положение и форма бровей, угрюмый, сердитый вид. Благодаря ему можно изменить форму или объем в области скул, скорректировать положение наружных углов глаз или бровей, убрать носогубные складки и сохранить четкую форму лица. При этом не остается заметных швов, и только профессионал сможет рассмотреть в этих изменениях руку пластического хирурга.

Вредный совет №2. Не надо портить лицо послеоперационными рубцами

Все наши страхи «родом» из интернета. И помимо удачных примеров пластики, там есть масса других фото — с грубыми рубцами и долгим восстановлением. Все это — приветы из прошлого, когда, к примеру, ради подтяжки лба открытым способом приходилось делать коронарный разрез от уха до уха. Александр:

«В современной практике лифтинг лба, висков, бровей выполняется только эндоскопически, через небольшие проколы 1—1,5 см. Через оптику изображение подается на видеокамеру и экран, хирург видит сосуды и нервы и аккуратно их обходит. В результате восстановление после таких операций проходит быстро, без обширных отеков, синяков и осложнений. Небольшие швы 1 см спрятаны в волосах».

Через пару недель вы уже и не вспомните об операции. Эндоскопия — самый оптимальный и безопасный метод выполнения лифтинга верхней и средней зоны лица. При этом процедуру можно делать даже тем, у кого с рождения низко расположены брови.

Вредный совет №3. Пластические операции стоят очень дорого, купи лучше омолаживающий крем

Пластика сегодня доступнее, чем раньше, но она не стала и никогда не будет бесплатной. За вашим безупречным внешним видом — работа хирурга и медперсонала, стоимость оборудования и препаратов. Можно оптимизировать цену, если сочетать несколько методик в одной операции, выполнив комплекс.

«Например, можно проводить вместе спейслифтинг, переднюю пластику шеи и эндоскопический лобно-височный лифтинг, круговую блефаропластику и эндоскопический лифтинг верхних ⅔ лица. При комплексном подходе вы сэкономите на стоимости анализов, анестезии, периоде восстановления», — уточняет специалист.

Еще совет — будьте аккуратны с клиниками, которые предлагают пластику по цене значительно ниже или по акции. Обратите внимание на отзывы, проверьте разрешительную документацию, чтобы не платить дважды.

Вредный совет №4. Пока не родила — никакой пластики!

Увеличение груди делают в том числе с помощью эндоскопии. Эта малоинвазивная методика не повреждает целостность ткани молочных желез, сохраняет их чувствительность и возможность лактации.

Эндоскопическое увеличение груди — самый безопасный метод, который не оставляет рубцов на молочной железе. Разрез делают в подмышечной впадине, что позволяет не травмировать грудь и создает эстетически привлекательный результат без видимых следов.