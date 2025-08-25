17-летняя дочь Борисовой сделала пластику

Дочь российской телеведущей Даны Борисовой Полина сделала пластику. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летняя родственница знаменитости разместила видео, на котором предстала в послеопреационном бандаже телесного цвета. На кадрах видно, что девушка прибегла хирургическому вмешательству в области груди.

«Уже успела поспать, даже язык не заплетается, более-менее соображаю», — высказалась она.

В декабре 2024 года Дана Борисова рассказала о страшных последствиях приема «Оземпика». Звезда признавалась, что спустя два месяца после резкого похудения на девять килограммов она почувствовала недомогание.