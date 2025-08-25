Восемь хайлайтеров для сияющего макияжа

Блестеть дискошаром или наслаждаться деликатным сиянием кожи? Выбор за вами, а мы поддержим решение и поможем найти подходящий продукт. Вот 8 хайлайтеров на любой запрос.

© unsplash

Хайлайтер Wonder Me Glow, Pupa Milano

© Super.ru

Деликатный хайлайтер с необычной текстурой: в упаковке он выглядит сухим и довольно ярким, а на коже совсем не ощущается и даёт рассеянное сияние. Не подчёркивает текстуру, так что неровности останутся незаметными. В хайлайтере нет талька — подойдёт тем, кто ищет пудровые продукты с «чистым» составом.

Кремовый хайлайтер Sexy Glow Skin Perfector, Romanovamakeup

© Super.ru

Продукт визуально разглаживает кожу благодаря крошечным сияющим частичкам. Красиво подсвечивает нужные зоны при использовании под тональное средство и прячет расширенные поры, а ещё работает с морщинками. Текстура лёгкая и немного похожа на праймер, поэтому средство не скатывается, заполняет собой впадинки и отражает свет, чтобы создать иллюзию идеального холста.

Двойной стик-хайлайтер, Arive Makeup

© Super.ru

Удобный формат, который поможет избежать покупки других сияшек: на одной стороне стика есть максимально блестящий хайлайтер, а на второй — его более сдержанная версия. Любые тени, румяна и помады можно украсить блеском, если пройтись поверх этим продуктом. Попробуйте добавить немного хайлайтера на губы, а затем нанести блеск — сразу увидите, насколько более пухлыми они покажутся.

Хайлайтер для лица, Thim

© Super.ru

В упаковке с зеркалом прячется причина вопросов от друзей в стиле «вау, а чего ты так сияешь?». Конечно, дело в новом хайлайтере: это запечённый пудровый продукт, что значит — никаких больших блёсток на лице, только аккуратное лощёное свечение. Лайфхак на случай, если всё-таки захочется блестеть звездой: смочите кисть в воде или фиксаторе перед нанесением, так переливы станут ярче.

Жидкий хайлайтер Magic Glow Drops, Seven7een

© Super.ru

Буквально жидкий свет в баночке: хайлайтер не ложится отдельными блёстками, а даёт равномерное свечение, которое можно усилить или приглушить. Например, нанести две капли в уголки глаз для суперблеска или смешать немного с увлажняющим кремом, чтобы лицо засияло. Будет хорошо смотреться и на теле, особенно в последние тёплые деньки.

Стик Choice, Iscream

© Super.ru

Румяна и хайлайтер в одном стике. У продукта выраженный и одновременно с этим полупрозрачный персиковый оттенок, который здорово освежает макияж при нанесении на яблочки щёк. Тёплые золотистые блёстки делают финальный образ живым и естественным.

Хайлайтер Pearlfection, Catrice

© Super.ru

Хайлайтер с шелковистой текстурой, который даёт блюр-эффект — будто вы применили бьюти-фильтр из соцсетей в реальной жизни. Из-за формулы продукт можно наносить на всё лицо тонким слоем, чтобы добиться «сияния изнутри», а можно выделить скулы, уголки глаз и губы для более яркого результата. Отдельно про упаковку: даже она переливается жемчужным перламутром!

Стик с эффектом влажного сияния Glow Trap, Shu

© Super.ru

Хочется классического влажного блеска? Тогда посмотрите на этот стик с тающей гелевой текстурой. Он совсем бесцветный, поэтому подойдёт коже любого оттенка, а ещё в нём нет блёсток. Будет красиво выглядеть и на скулах, и на губах. Важно: продукт не фиксируется и остаётся слегка липким, поэтому не стоит носить его в дуэте с распущенными волосами.