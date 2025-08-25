Как стилизовать головные уборы

Головной убор с наступлением лета перестает быть только средством защиты от палящего солнца, а превращается в модный элемент стильного образа, способный добавить эксклюзивность и подчеркнуть индивидуальность. Не стоит думать, что, если лето подходит к концу, то и жары больше не будет — это не так. Правильный головной убор окажется тем самым завершающим штрихом, который сделает ваш летний лук запоминающимся и неповторимым особенно в этот интересный период перехода от лета к осени. Стилист Юлия Никифорова рассказала о самых актуальных головных уборах и подсказала, как их правильно стилизовать, чтобы выглядеть безупречно.

© unsplash

Сезон лето-осень предлагает огромный спектр направлений для головных уборов на любой вкус и на любой случай. Стилист напоминает: важно помнить, что при выборе стоит учитывать ряд нюансов: модные тенденции, форму лица, стиль одежды, особенности вашей внешности.

Классический вариант для летнего отдыха, это широкополая шляпа. Добавляет образу элегантности и загадочности, защищает от солнца. Идеально подходит для прогулок по городу, по пляжу или свиданий.

Соломенная шляпа: более непринужденный вариант для летнего гардероба. С ней возможно создания образов в стиле кантри, бохо или casual.

Панама: актуальный тренд последних сезонов. Панамы могут быть выполнены из разных материалов (хлопок, деним, лен, рафии) и иметь разные расцветки. Рекомендую для создания образов в стиле sport chic или street style, casual.

Кепка/Бейсболка: спортивный и молодежный вариант. Чудесно смотрится в образах в стиле casual, sport chic или street style. Выбирайте кепки из натуральных материалов (хлопок, лен) с яркими принтами или логотипами.

Универсальный аксессуар-это платок/бандана, который можно использовать разными способами. Повяжите платок на голову в стиле ретро, используйте как повязку или завяжите на сумку. Подходит для создания образов в стиле бохо, ретро или casual.

Тюрбан: элегантный и экзотический вариант. Хорошо подходит для создания образов в стиле бохо, этническом или романтическом стиле.

Как же стилизовать головной убор?

Главное правило — головной убор должен сочетаться с остальным образом. Юлия выделила следующие позиции.

Широкополая шляпа. С помощью широкополой шляпы можно создать элегантный или дерзкий образ, но также и более расслабленный.

Соломенная шляпа идеальна для любого образа и для стилизации в кантри стиле или она будет хороша для романтики. Помните про аксессуары из натуральных материалов (дерево, кожа, бисер), чтобы подчеркнуть свой стиль.

Сочетая панаму с шортами, футболкой и кроссовками, создайте образ в стиле sporty chic. Выберите панаму с ярким принтом или логотипом, чтобы добавить индивидуальности в образ.

Кепка/Бейсболка. Создайте образ в стиле street style, сочетая кепку с джинсами, футболкой и кроссовками.

Платок/Бандана. Повяжите платок на голову в стиле ретро или используйте платок как повязку, чтобы создать образ в стиле бохо. Завяжите платок на сумку, чтобы добавить яркий акцент в образ. Вариативность в завязывании платка огромна, вложите в свой образ чуточку фантазии.

Тюрбан. Создайте элегантный образ, сочетая тюрбан с летящим платьем макси и сандалиями на плоской подошве. Выберите тюрбан с ярким принтом или вышивкой, чтобы добавить экзотики в образ.

Рекомендация стилиста

Правильно подобранный головной убор хорошо визуально корректирует форму лица и головы.

Должен быть пропорционален вашему росту и комплекции.

Гармонирует с остальным образом и не привлекать к себе слишком много внимания.

Не бойтесь экспериментировать: пробуйте разные варианты, чтобы найти свой идеальный головной убор.

Главное — носите головной убор с гордостью, и вы будете выглядеть неотразимо!

Помните, что летний головной убор — это не только защита от солнца, но и стильный аксессуар, который поможет вам создать неповторимый летний образ. Не бойтесь экспериментировать, ищите свой идеальный головной убор и наслаждайтесь солнцем и летним сезоном!