Жена Гарика Харламова снялась в бикини

Жена популярного комика и звезды шоу Comedy Club Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук в откровенном образе снялась на пляже. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

32-летняя артистка предстала в размещенном ролике в черном бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с глубоким декольте.

Знаменитость позировала, сидя на шезлоге с распущенными и завитыми в кудри волосами. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.

Ранее в августе жена Гарика Харламова в бикини поплавала в бассейне. Актриса позировала спиной к камере в откровенном образе.