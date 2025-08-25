Стилист рассказал, как носить дедушкину кожанку

Стилист Ольга Родина объяснила моду на ретро-стиль и рассказала, как носить «дедушкину» кожаную куртку. Рекомендации специалистки приводит kp.ru.

© Газета.Ru

Родина отметила, что западные звезды давно носят винтаж (вещи старше 30 лет) — например, модель Белла Хадид регулярно посещает «барахолки» и секонд-хенды. Кроме того, продолжила она, бережнее к вещам, как и своему здоровью, людей мотивировала пандемия.

Так называемый «дедушкин стиль», отметила Родина, придумали инфлюенсеры, которые комбинировали старые или ретро-вещи с актуальными — например, модные мешковатые брюки со свитером (необязательно винтажным), который выглядел так, будто его позаимствовали у дедушки. Образы с ретро-настроением мужчины дополняли лаковыми ботинками, цветными носками и так далее.

«Уже не первый сезон популярны винтажные кожаные куртки. Многие бренды специально выпускают состаренные косухи. Если вам от папы, мамы или дедушки досталась старая кожаная куртка, и пусть она чуть больше по размеру, — смело носите ее: сочетайте с джинсами, футболками, казаками или кедами», — советует стилист.

Родина рекомендует взять одну винтажную вещь и обыграть ее современными деталями и аксессуарами: надеть яркий вязаный свитер, доставшийся от дедушки, или повязать на талию вместо пояса или на сумку бабушкин платок.

«При этом мы не уходим в тотальное ретро, сочетая старый свитер с такими же древними брюками и, не дай бог, обувью из прошлого столетия. Так вы, конечно, будете выглядеть как пыльный музейный экспонат», — заключила стилист.

