Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева внезапно сменила имидж. Об этом сообщает портал Super.ru.

53-летняя знаменитость появилась на премии «Новая волна» в парике с ультракороткой стрижкой вместо привычного каре. В качестве наряда она выбрала вечернее корсетное платье красного цвета.

В разговоре с репортерами телезвезда объяснила причину преображения. По ее мнению, представители шоу-бизнеса должны регулярно экспериментировать со стилем, чтобы создавать свежие образы для своих фанатов.

«Причина перемен: закрытие фестиваля "Новая волна". Артист постоянно должен меняться. Как мои ощущения? Не знаю, у вас надо спросить, как вам?» — высказалась она.

В ноябре 2024 года Лера Кудрявцева оценила снимок без макияжа словами «выгляжу как обезьяна».