Клаудия Шиффер опубликовала фото в купальнике

Супермодель Клаудия Шиффер продемонстрировала фигуру в купальнике. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Клаудия Шиффер позировала перед камерой в белом слитном купальнике с глубоким декольте и коричневых солнцезащитных очках. Супермодель дополнила образ золотыми ожерельями и кольцами. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость сидела на фоне бассейна на вилле. Снимки были приурочены к празднованию 55-летия супермодели.

© Газета.Ru

«Сегодня мне 55, так повезло отпраздновать счастливый и здоровый день рождения!» — написала манекенщица.

В июле Клаудия Шиффер появилась на публике в белом полупрозрачном макси-платье с декольте, украшенном кружевом. Супермодель дополнила наряд массивным золотым ожерельем, сумкой в виде ракушки, браслетом и кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Клаудия Шиффер снялась топлес в рекламной кампании летней коллекции бренда Chloe. На одном из кадров супермодель предстала в белых джинсах с коричневой соломенной сумкой на плечо. Звезда подиумов стояла у окна, повернувшись спиной к камере.