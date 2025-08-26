Перминова рассказала, как ей удается легко сохранять стройность в России

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей легко поддерживать стройную фигуру в России.

© Газета.Ru

Елена Перминова призналась, во время путешествий «срывается» на молочную продукцию. Модель отметила, что после такого питания у нее возникают проблемы с кожей, поэтому по приезде в Москву она делает чистку лица у косметолога. По словам знаменитости, в России ей проще придерживаться своего рациона питания.

«В России мне намного легче нормально питаться, так как очень много продуктов без лактозы: любимое масло, сыры, творог и даже мороженое (нашла этим летом и пломбир). На завтрак спокойно ем сырники, просто из безлактозного творога. В путешествиях могу оторваться. Мороженое и пицца ночью, а после отеки утром», — поделилась модель.

До этого одна из подписчиц поинтересовалась, как Елена Перминова относится к старению. Модель призналась, что боится возрастных изменений, поэтому иногда прибегает к косметологическим процедурам. Манекенщица рассказала, что этим летом летала в Дубай, чтобы сделать подтяжку живота без операции.

25 декабря Перминова объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Перминова отметила, что у нее осталось «только тепло и благодарность за все». Тогда блогерша не стала раскрывать причину, заявив, что «личное всегда будет личным». Знаменитости были в отношениях в течение 20 лет. После разрыва блогерша начала встречаться с украинским манекенщиком Тарасом Романовым.