Перечислены полезные свойства ферментированной рисовой воды

В косметологии набирает популярность ферментация – процесс расщепления сложных соединений на более простые с помощью микроорганизмов. В частности, этим методом создают полезную для кожи ферментированную рисовую воду, которая способна бороться с гиперпигментацией и потерей влаги, рассказали косметологи в беседе с Pravda.Ru.

В процессе ферментации в веществе молекулы становятся легкими, за счет чего быстро усваиваются, а антиоксидантный потенциал – усиливается. В Азии ферментированную рисовую воду применяют для придания коже и волосам сияния. В ней содержатся витамины группы B, аминокислоты и антиоксиданты, благодаря чему это средство снижает трансэпидермальную потерю влаги, убирает пигментные пятна и усиливает кожный барьер. За счет инозитола ферментированная рисовая вода восстанавливает работу меланоцитов, снижая таким образом вероятность появления новых пигментных пятен.

Специалисты подчеркивают важность постбиотиков в уходе за кожей. Речь идет о продуктах жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе ферментах, витаминах и жирных кислотах, необходимых для нормального pH, борьбы с воспалениями.

В целом вводить в уход на регулярной основе ферментированные экстракты, пробиотики и постбиотики и рисовую воду рекомендуется людям с чувствительной, сухой и реактивной кожей, при ослабленном барьере на фоне применения кислот и ретиноидов, людям с акне, розацеа, воспалениями, а также в качестве помощи при восстановлении после косметологических процедур. При этом специалисты подчеркивают, что моментального «вау-эффекта» такие средства не дадут, но в длительной перспективе продемонстрируют накопительный эффект, обеспечивая коже долговременную защиту.

