Стилист назвал один из главных трендов осени

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов заявил, что осенью будут актуальны женственные образы. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

«Курс на женственность! Приталенный силуэт, судя по показам именитых дизайнеров, будет одним из самых актуальных в наступающем сезоне», — отметил Рогов.

Стилист рекомендовал обратить внимание на пальто и жакеты скульптурных форм, а также на топы и платья с басками. Ведущий «Модного приговора» поделился кадрами с показов Домов моды, чтобы продемонстрировать, с чем можно сочетать такие предметы гардероба.

Несколько недель назад Александр Рогов рассказал, что босоножки также можно носить осенью. Эксперт посоветовал сочетать контрастную обувь с яркими колготками.

До этого ведущий «Модного приговора» назвал лучший топ для многослойных образов.