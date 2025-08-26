Что надеть маме на День знаний

День знаний — праздник не только для детей, но и для родителей, особенно для мам, которые тоже оказываются в центре внимания. Хочется выглядеть стильно, но при этом уместно, ведь речь идет о школьной линейке и совместных фотографиях на память. Образ должен сочетать комфорт, элегантность и легкую торжественность. Стилист Маша Ведерникова выделяет несколько решений, которые помогут создать гармоничный образ.

Классика с белой блузкой

Белая рубашка или блузка — беспроигрышный вариант не только для 1 сентября, но и вообще на все случаи жизни.

«Ее можно сочетать с темными брюками или миди-юбкой, добавив лаконичные украшения. Такой образ выглядит строго, но при этом остается мягким и женственным. Чтобы не было скучно, выбирайте блузки с интересным кроем или необычными рукавами. Завершат образ удобные туфли на невысоком каблуке или балетки», — советует эксперт.

Элегантный брючный костюм

Костюм — современный символ собранности и уверенности. Лучше выбирать модели в нейтральных оттенках: серый, беж, темно-синий. Брюки прямого кроя и удлинённый жакет создадут стройный силуэт и подойдут для любого школьного двора. Под пиджак можно надеть легкий топ или футболку, чтобы образ смотрелся менее формально. Такой комплект легко дополнить удобными лоферами или мюлями.

Платье в стиле «новая женственность»

Лаконичное платье миди без излишнего декора — идеальный вариант для мамы на линейке. Оно подчеркивает фигуру, но не выглядит вызывающе.

«Ткани лучше выбирать плотные и матовые, чтобы посадка была аккуратной. Цвета могут быть как базовые (серый, темно-синий), так и более мягкие — пудровый, оливковый, бордо. Такой наряд можно дополнить легким кардиганом или жакетом», — говорит стилист.

Джинсы с акцентным верхом

Для тех, кто предпочитает кэжуал, подойдут джинсы прямого кроя и аккуратный верх. Например, структурированная блуза, жилет или жакет. Такой образ смотрится стильно, но остается максимально удобным для длительных школьных мероприятий. Чтобы добавить торжественности, можно выбрать обувь на небольшом каблуке или модные балетки. А сумку лучше взять среднего размера — она дополнит образ и будет практичной.

Юбка миди и мягкий трикотаж

Юбка миди в сочетании с легким трикотажным свитером или кардиганом создает уютный и элегантный лук. Это отличный вариант для прохладного утра 1 сентября. Можно выбрать однотонную юбку или модель с неброским принтом, добавив ремень для акцента на талии. Такой образ хорошо сочетается как с классическими туфлями, так и с модными кедами. Он подчеркнет женственность и при этом обеспечит комфорт в течение всего дня.