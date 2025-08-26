Кардашьян осудили за откровенный наряд 12-летней дочери

Звезду реалити-шоу и модель Ким Кардашьян раскритиковали за откровенный наряд 12-летней дочери Норт от рэпера Канье Уэста. Фото опубликованы на сайте Page Six.

© globallookpress

Папарацци подловили Ким Кардашьян вместе с дочерью Норт после ужина в ресторане Pierluigi в Риме 23 августа. Модель появилась на публике в черном платье-комбинации с прозрачным кружевом, босоножках на каблуках и украшении с крестом. Дочь звезды реалити-шоу выбрала черный корсет, мини-юбку с оборками, браслеты, массивные ботинки на платформе и сумку в форме сердца. Интернет-пользователи не оценили внешний вид девочки.

© Газета.Ru

«Умение говорить детям "нет" называется здравым смыслом», «Ким, ей нужен родитель, а не друг в ее возрасте. Перестань быть крутой матерью без мозгов», «Какой же бардак в этой семье», «Это же маленькая девочка. Почему она выглядит на 22?» — писали читатели Page Six.

На прошлой неделе Ким Кардашьян показала, как прошел ее полет с сестрой Хлоей в Корею на частном самолете. На одном из кадров 44-летняя модель позировала без нижнего белья. Звезда реалити-шоу предстала перед камерой в длинной шубе, солнцезащитных очках и колготках, которые натянула по грудь. Бизнесвумен также надела маску для подтяжки лица собственного бренда Skims.