Кайли Дженнер снялась с «металлическими когтями» в боди

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в боди. Бизнесвумен опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер объявила о новом сотрудничестве собственного бренда одежды Khy с дизайнером Грейс Линг. На одном из кадров 28-летняя модель предстала в сером боди с металлическим украшением. При этом бизнесвумен не стала надевать юбку или штаны. Звезда реалити-шоу позировала с длинными «металлическими когтями». Дженнер уложили волосы и сделали макияж в розовых тонах.

Грейс Линг — сингапурский дизайнер, проживающий в Нью-Йорке. Она известная тем, что использует 3D-технологии и другие инновационные методы для создания уникальных изделий с хромированными деталями.

Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. В марте издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера.

Недавно Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе подловили поклонники в Будапеште, где сейчас проходят съемки третьей части «Дюны». Влюбленные посетили одну из кофеен города.