Бред или идеальный метод: спасут ли от морщин фейсбилдинг и тейпы
Фейсбилдинг и кинезиотейпирование — это два модных подхода к улучшению состояния лица. Спасают ли они от морщин, «Клопс» узнал у калининградских врачей.
Фейсбилдинг
Это комплекс упражнений, разработанный для мышц лица. Сторонники практики уверяют, что метод улучшает тонус, укрепляет овал, сокращает морщины и отёки. Однако научного подтверждения он не имеет, предупредили эксперты.
Благодаря разветвлённой сети артерий и вен наше лицо имеет хорошее кровоснабжение. Поддерживать его можно мимикой, которая активно начинает работать, когда мы разговариваем.
«Поэтому растирать, давить кожу, вытягивать губы трубочкой и строить прочие гримасы не обязательно, мышцам без разницы», — прокомментировал пластический хирург Даниил Бурдужан.
С возрастом истончается скопление жировой ткани на лице, слабеют связочные аппараты. Если у человека нет зубов, это однозначно вызовет опущение мягких тканей лица, рассказала главный внештатный врач-дерматолог, косметолог минздрава Наталья Некрасова.
«Мимические мышцы не имеют крепления к кости, как, например, бицепс, который можно накачать. Фейсбилдинг ничего не даст», — пояснила Некрасова.
Тейпы
Эластичные клейкие ленты накладываются на кожу. Их задача — разглаживать морщины, убирать отёчность, подтягивать овал лица.
«Своим пациентам я рекомендую кинезиотейпирование, считаю этот метод идеальным для лечения и профилактики отёчности», — поделился пластический хирург.
Эластичные ленты не омолаживают, зато позволяют избежать мелких заломов кожи у любителей спать лицом в подушку. Если человек склонен к отёкам, тейпы помогут их уменьшить утром, только клеить нужно по лимфатической системе.
«Конечно, эти изделия не профилактируют птоз, но свою другую задачу выполняют прекрасно», — подытожил Даниил Бурдужан.