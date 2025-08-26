Спасут ли от морщин фейсбилдинг и тейпы

Фейсбилдинг и кинезиотейпирование — это два модных подхода к улучшению состояния лица. Спасают ли они от морщин, «Клопс» узнал у калининградских врачей.

Фейсбилдинг

Это комплекс упражнений, разработанный для мышц лица. Сторонники практики уверяют, что метод улучшает тонус, укрепляет овал, сокращает морщины и отёки. Однако научного подтверждения он не имеет, предупредили эксперты.

Благодаря разветвлённой сети артерий и вен наше лицо имеет хорошее кровоснабжение. Поддерживать его можно мимикой, которая активно начинает работать, когда мы разговариваем.

«Поэтому растирать, давить кожу, вытягивать губы трубочкой и строить прочие гримасы не обязательно, мышцам без разницы», — прокомментировал пластический хирург Даниил Бурдужан.

С возрастом истончается скопление жировой ткани на лице, слабеют связочные аппараты. Если у человека нет зубов, это однозначно вызовет опущение мягких тканей лица, рассказала главный внештатный врач-дерматолог, косметолог минздрава Наталья Некрасова.

«Мимические мышцы не имеют крепления к кости, как, например, бицепс, который можно накачать. Фейсбилдинг ничего не даст», — пояснила Некрасова.

Тейпы

Эластичные клейкие ленты накладываются на кожу. Их задача — разглаживать морщины, убирать отёчность, подтягивать овал лица.

«Своим пациентам я рекомендую кинезиотейпирование, считаю этот метод идеальным для лечения и профилактики отёчности», — поделился пластический хирург.

Эластичные ленты не омолаживают, зато позволяют избежать мелких заломов кожи у любителей спать лицом в подушку. Если человек склонен к отёкам, тейпы помогут их уменьшить утром, только клеить нужно по лимфатической системе.