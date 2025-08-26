Дерматолог рассказал, как избавиться от жирного блеска кожи

Отказ от сладкого, молочных продуктов и фастфуда поможет избавиться от жирного блеска кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

© unsplash

«Избыток сладкого, молочных продуктов или фастфуда может спровоцировать усиленную выработку себума. А вот чистая вода, зеленый чай, овощи и продукты с омега-3 (рыба, орехи) помогают поддерживать баланс», — заявила эксперт.

Амосова обратила внимание, что УФ-излучение также усиливает выработку себума, поэтому избежать проблемы помогут SPF-средства. При их выборе врач рекомендовала отдать предпочтение солнцезащитному крему с комбинацией физических и химических фильтров.

«Также стоит обратить внимание на саму текстуру средства: оно должно быть флюидным. Отличным решением для жирной кожи будет использование солнцезащитных пудровых средств, главное — чтобы это были минеральные пудры», — подчеркнула косметолог.

Амосова отметила, что спиртосодержащие средства усиливают выработку себума, что приводит к воспалениям и блеску. Аналогично на коже отразится использование летом плотных кремов.

Дерматолог рассказала, что обладателям жирной кожи необходимо более тщательное очищение. Однако утром, как утверждает врач, оно должно быть бережным — для этого подойдут пенки.

«Вечером для жирной и комбинированной кожи очищение должно быть более активным, так как выделяемый за день себум, смешанный с пылью и декоративной косметикой, — очень плотная консистенция; ее важно хорошо растворить и смыть. Тут помогут гели и эмульсии с энзимами, немного поверхностных кислот, гидрофильное масло», — сообщила Амосова.

Для более качественного очищения 2–3 раза в неделю, по ее словам, можно использовать энзимную пудру. Для других типов кожи очищение может быть одинаковым утром и вечером, раз в неделю допустимы энзимные пудры и маски.

Увлажнение, подчеркнула Амосова, необходимо всем типам кожи, особенно жирной, так как пересушивание только усиливает активность сальных желез. Главное, считает врач, — правильно подобрать увлажняющее средство: для комбинированной и жирной кожи подойдут крем-гели, флюиды, гелевые и водянистые сыворотки. Важно также смотреть на состав.

«Бороться с жирным блеском помогают такие компоненты в уходе, как салициловая кислота, ниацинамид, цинк, экстракты зеленого чая, гамамелиса, коры белой ивы, лаванды, пудры из тапиоки и жемчуга», — рассказала дерматолог.

Если убрать жирный блеск нужно экстренно, косметолог посоветовала использовать матирующие салфетки или бумажные платочки: их нужно прижать к блестящим зонам, не растирая. Также может помочь пудра с минеральными компонентами или компактная матирующая пудра.

«Но это временные меры, и для долгосрочного эффекта нужен системный уход», — заключила дерматолог.

До этого врач рассказала, что неправильный питьевой режим летом приводит к отекам.