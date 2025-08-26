Названо поколение, считающее себя самым модным

Зумеры претендуют на звание самого модного поколения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МТС AdTech.

«Модно одетыми считают себя 20% зумеров, 10% людей поколения Y и только 5% представители поколения Х и 3% беби-бумеров», — заявили аналитики.

Следить за своим стилем и идти в ногу со временем стараются 56% поколения Х и 53% беби-бумеров. Среди представителей поколения Y и зумеров процент тех, кто интересуется модой и считает себя отчасти стильным, — 46% и 47% соответственно.

Согласно исследованию, которое провели МТС AdTech, три четверти респондентов из поколений беби-бумеров и Y не считают себя модными и не видят смысла в трендах. Что касается зумеров и поколения X, то их меньше — 35% и 38% соответственно.

Глянцевые журналы о моде в печатной версии читают всего 6% россиян. Больше всего поклонников — в Северо-Западном (9%), Уральском (9%), Приволжском (7%) и Центральном (7%) федеральных округах.

17% респондентов рассказали, что читают глянцевые журналы в онлайн-формате. Этот контент пользуется спросом в Северо-Кавказском (22%), Центральном (20%) и Уральском (20%) федеральных округах.

Практически каждый второй участник опроса заявил, что за последний год стал чаще видеть стильно одетых людей на улицах.

