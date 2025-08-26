Названы модные цвета одежды на осень

Российский стилист Владислав Лисовец назвал модные цвета одежды на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными будут типичные для осени оттенки. Среди них — коричневые, бежевые и насыщенно-бордовые тона.

В то же время в тренде окажутся яркие летние цвета.

«Дизайнеры все еще активно выбирают розовый: и тот, что напоминает Барби, и более приглушенные варианты, вплоть до кораллового. Много ярких, насыщенных цветов: красный, зеленый, желтый!» — указал специалист, призвав при этом избегать неоновых оттенков.

В июле Лисовец также назвал женственность и легкую неухоженность трендом осени.