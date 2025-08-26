Названы модные цвета одежды на осень

Стилист Лисовец назвал модные цвета одежды на осень

Российский стилист Владислав Лисовец назвал модные цвета одежды на осень 2025 года. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными будут типичные для осени оттенки. Среди них — коричневые, бежевые и насыщенно-бордовые тона.

В то же время в тренде окажутся яркие летние цвета.

«Дизайнеры все еще активно выбирают розовый: и тот, что напоминает Барби, и более приглушенные варианты, вплоть до кораллового. Много ярких, насыщенных цветов: красный, зеленый, желтый!» — указал специалист, призвав при этом избегать неоновых оттенков.

В июле Лисовец также назвал женственность и легкую неухоженность трендом осени.