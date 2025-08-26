Неудачный татуаж: что делать, если испорчено лицо

В последнее время татуаж пользуется у женщин невероятной популярностью, поскольку позволяет сэкономить время на ежедневном макияже и при этом всегда выглядеть прекрасно. Вот только запрос на переделку неудачного татуажа — к сожалению, тоже один из самых частых.

© unsplash

Причин тому несколько: неопытность специалиста, неправильно подобранная техника, несогласованный цвет. Иногда просто меняется мода и вкусы женщины. К этому добавляются возрастные изменения, из-за которых даже удачный перманент со временем перестает украшать. В каких случаях необходима коррекция, нам рассказала Анастасия Волкова — мастер-эксперт с 8-летним опытом работы, победитель международных конкурсов в сфере тату и перманентного макияжа, спикер и судья профессиональных чемпионатов, автор техник и обучающих программ.

Когда пора исправлять старый перманент

Наш эксперт выделила несколько вполне очевидных признаков, когда татуаж требует коррекции.

Неудачный цвет. Чаще всего проблема возникает с бровями, которые со временем ушли в рыжину, синеву или серый холодный оттенок.

«Так происходит, когда мастер изначально неправильно подобрал пигмент или не учел, как цвет будет выглядеть после полного заживления или через 1-2 года», — поясняет мастер.

Неподходящая форма. Даже если оттенок остался ровным, форма может устареть или просто вам не понравиться. Анастасия:

«Среди типичных проблем — асимметрия, когда одна бровь выше, хвостики "смотрят" в разные стороны, слишком широкая или нитевидная форма. Нередки и провисающие уголки губ, если контур выполнен низко, и лицо кажется уставшим».

Выцветание или пятнистость. Пигмент со временем теряет насыщенность, но происходит это не всегда равномерно. Иногда появляются светлые проплешины, размытые, неровные границы, желтые или серые пятна.

Смена вкуса. То, что было модным 5-10 лет назад, сегодня может выглядеть неестественно. Например, резкие «блоковые» брови, которые сегодня уступили место более естественным, или чересчур темный или плотный контур губ.

«Иногда лучше подождать, пока пигмент частично выгорит, чтобы не перегружать кожу лишними процедурами. Но если цвет или форма вас категорически не устраивают, коррекцию можно сделать раньше», — говорит мастер.

Методы коррекции

Современные методы позволяют исправить практически любые недочеты. Главное — выбрать подходящий способ и доверить работу опытному специалисту. Для коррекции неудачного перманентного макияжа чаще всего используют:

Перекрытие (Cover up). Этот метод подходит, если старый пигмент достаточно светлый и не слишком насыщенный. Мастер накладывает сверху новый цвет, предварительно нейтрализуя нежелательный оттенок с помощью корректирующего пигмента.

«Важно учитывать цветовую теорию. Например, синеву убирают оранжевыми корректорами, рыжину — холодными зелено-серыми. Если подобрать корректор неправильно, результат может получиться еще хуже — вместо рыжего появится грязно-серый», — поясняет эксперт.

Удаление лазером или ремувером. Метод эффективен, если пигмент слишком темный, глубокий или перекрытие не даст хорошего результата. В этом случае его лучше сначала удалить. Анастасия:

«Лазер расщепляет частицы пигмента, после чего они выводятся лимфатической системой. Ремувер (специальный состав) вытягивает их в процессе заживления»

.После удаления нужно дать коже восстановиться — реабилитация обычно анимаеи 1-2 месяца, и только потом можно наносить новый перманент.

Частичная коррекция. Если базовая форма удачная, но есть небольшие дефекты, можно частично подкорректировать неудачный татуаж. Например, мастер может заполнить пустоты или слегка изменить оттенок, сделать кончики бровей более выразительными, смягчить слишком резкий контур губ.

Анастасия:

«У каждого из перечисленных методов свои плюсы. Так, перекрытие позволяет быстро обновить татуаж с минимальной травматизацией кожи, удаление предоставляет возможность специалисту "начать с чистого листа", а частичная коррекция подразумевает быстрый результат без длительного заживления».

Почему нельзя перекрывать все подряд

Попытки «просто набить сверху» могут обернуться еще большей неудачей. Как говорит наш эксперт, если старый слой татуажа слишком плотный, новый цвет не ляжет чисто, а смешается с остатками предыдущего. В результате получится грязный оттенок.

Еще одна потенциальная опасность — перегрузка кожи. Частое травмирование в одной и той же зоне приводит к рубцам, уплотнениям или неровной текстуре.

«В этом случае лучше сделать паузу или пройти курс удаления», — советует тату-мастер.

Ошибки, которых стоит избегать

При исправлении татуажа особенно важно действовать грамотно, ведь каждая ошибка может только усугубить ситуацию. Наш эксперт назвала типичные промахи:

перекрытие темного пигмента светлым без нейтрализации, в результате чего прежняя основа продолжает просвечивать, создавая грязный, неестественный тон;

игнорирование цветовой коррекции, из-за чего новый пигмент дает неожиданный оттенок;

работа без примерки новой формы, что особенно важно при изменении стиля — кожа получает большую нагрузку и сложно предсказать результат;

попытка исправить все за один сеанс, когда нужно действовать поэтапно.

Совет: если сомневаетесь в методах коррекции, лучше сначала проконсультироваться с несколькими мастерами. Иногда проще и безопаснее полностью удалить старый пигмент и начать заново, чем пытаться перекрыть неудачную работу.

Как выбрать мастера для исправления

Исправление старого перманентного макияжа требует особого опыта. При выборе специалиста нужно обратить внимание на следующие моменты:

есть ли в портфолио специалиста работы «до и после» именно по коррекции;

владение мастером несколькими методами: перекрытие, лазер, ремувер;

честность — профессионал скажет, если перекрытие сейчас невозможно, и предложит план из нескольких шагов.

Перекрытие или коррекция старого перманентного макияжа — это не просто косметическая подкраска, а сложная ювелирная работа. Хорошо исправленный татуаж не выдаст себя — он будет выглядеть так, будто всегда был именно таким, как сейчас. Правильный подход и профессионализм мастера поможет вернуть лицу гармонию, а вам — уверенность в себе.