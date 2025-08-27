Жена Янковского обнажила спину на черно-белых кадрах

Актриса Диана Пожарская продемонстрировала изысканный образ в новой фотосессии. Супруга Ивана Янковского выбрала длинное атласное платье с открытой спиной.

Знаменитость выглядела чувственно и элегантно, показывая изящные изгибы тела. Диана собрала волосы в «хвост», оставив лицо открытым. Особой атмосферности кадрам придала их черно-белая гамма.

Подписчики оставили множество восторженных комплиментов, а первым, кто оценил красоту Пожарской, стал, конечно же, ее муж. Иван был краток — он опубликовал три сердечка под фотографиями жены.

«Нереально круто», «Эталон», «Великолепная», «Нереальная», «Как всегда — самая красивая», «Ну что за красота», — отметили фолловеры Дианы.

Янковский и Пожарская сочетались браком четыре года назад. Пара воспитывает сына Олега, названного в честь прославленного деда и звезды советского кино Олега Янковского.