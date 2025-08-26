Супермодель Наоми Кэмпбелл стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в пестром жакете и юбке с разрезом от бренда Chanel. Образ дополнила шляпа и колготки. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с шоколадной помадой.

Несколько недель назад папарацци засняли Наоми Кэмпбелл во время отдыха на яхте. Знаменитость была одета в белое бикини: бюстгальтер и плавки с черными кружевами и тонкими завязками. Папарацци сняли супермодель, когда она принимала душ.

До этого Наоми Кэмпбелл стала лицом нового выпуска журнала DAZED. Супермодель 1990-х позировала в «голом» топе и мини-юбке, которые дополнили крылья бабочки и браслеты. Стилист выпрямил волосы знаменитости и наклеили на них ракушки. На других кадрах манекенщица позировала в мини-платье с глубоким декольте, платье-комбинации и топе с трусами.