Популярную модель засняли в прозрачном платье и без нижнего белья

Популярная американская модель Брукс Нэйдер в откровенном виде сходила на шопинг. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

28-летнюю манекенщицу запечатлели во время похода по магазинам в Беверли-Хиллз. Она предстала перед камерой в облегающем прозрачном макси-платье на тонких бретелях и с разрезом на юбке и шлепанцах в тон.

Также знаменитость распустила волосы и надела бейсболку с цветочным принтом, золотистые серьги-кольца и массивный браслет. При это она отказалась от нижнего белья, продемонстрировав обнаженное тело.

Ранее в августе британская актриса Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье поверх бикини.