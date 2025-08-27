Папарацци сняли Селену Гомес в откровенном виде

Папарацци сняли американскую певицу и актрису Селену Гомес в откровенном виде на яхте. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Фотографы запечатлели 32-летнюю знаменитость в черном слитном купальнике на тонких бретелях, который подчеркивал ее фигуру.

На кадрах видно, что звезда завязала темные волосы в низкий хвост и отказалась от макияжа. Известно, что артистка проводит время в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика. По предположениям, причиной отпуска Гомес стал ее девичник.

В июне Селена Гомес кардинально сменила имидж на фоне слухов о разводе Джастина Бибера. Знаменитость разместила снимок, на котором продемонстрировала новую прическу.