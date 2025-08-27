Внучка Михаила Боярского полила себя водой в топе от бикини

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

26-летняя родственница артиста предстала перед камерой в сером топе от бикини, который обнажал часть ее груди. Также она надела микрошорты со шнуровкой и укороченную футболку с надписью «Мамина любимица».

Кроме того, девушка распустила уложенные волнами волосы, дополнила образ серьгами-кольцами и сделала макияж с акцентом на глазах. При этом на одном из кадров она полила себя водой из бутылки.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

