Британская телезвезда снялась в вязаном бикини

Британская ведущая Лиза Сноудон похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

53-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном бикини, декорированном яркими швами. Комплект состоял из бюстгальтера на широких бретелях и плавок с низкой посадкой. Образ дополняли многочисленные цепочки с подвесками и солнцезащитные очки.

© Соцсети

В июне 53-летняя телезвезда станцевала в бикини на камеру. Лиза Сноудон также надевала парео с аналогичной расцветкой и распускала волосы.