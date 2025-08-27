Популярная актриса снялась в белье и рваных колготках для модного бренда
Американская модель и актриса Амелия Грэй стала героиней новой рекламной кампании бренда Stella McCartney. Снимки опубликованы на сайте модной марки.
Популярная телезвезда снялась в черном боди с глубоким V-образным декольте. Помимо нижнего белья, на ней были рваные колготки и туфли на шпильках. В то же время на другом кадре знаменитость позировала в оверсайз-пиджаке и солнцезащитных очках.
© Соцсети
Ранее в августе популярный американский рэпер Остин Ричард Пост, более известный как Post Malone, также снялся в трусах в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян.