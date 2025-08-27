36-летняя Зои Кравиц пришла на премьеру в откровенном наряде

Американская актриса Зои Кравиц оголилась на премьере фильма «Пойман с поличным», в котором она исполнила одну из главных ролей. Снимки публикует Page Six.

36-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в платье с разрезом на животе и глубоким декольте. При этом волосы телезвезда предпочла распустить и уложить волнами, а на ее лицо визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках. Образ завершало крупное кольцо, а от других аксессуаров она отказалась.

Известно, что с Кравиц в фильме снимались Остин Батлер, а также российские актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин.

В марте Зои Кравиц также вышла в свет в откровенном образе. Тогда актриса пришла на показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже в голубом платье в бельевом стиле, сквозь ткань которого виднелась ее обнаженная грудь.