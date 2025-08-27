Певица Слава снялась в бикини после заявления о поиске богатого мужчины

Певица Слава показала фигуру в бикини после заявления о поиске богатого мужчины. Звезда позировала в ярком купальнике в номере отеля на Кипре и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я красавица», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Идеальная», «Шикарная женщина», «Ну какая же красотка», «Самая лучшая», «Фигура класс», «Нереальная», «Потрясающе выглядите», «Фигура бомбическая», «Просто космос».

26 августа Слава назвала себя свободной женщиной. Она призналась, что ищет мужчину, который будет ее обожать, обеспечивать путешествия, а также по-доброму относиться. Звезда, в свою очередь, готова делать для нового возлюбленного все то же самое, кроме финансовой поддержки. На вопрос фанатов, что случилось с бизнесменом Данилицким, от которого у нее есть дочь, артистка ответила:

«Анатолий не пропадет!»

По словам исполнительницы, у предпринимателя много девчонок помимо нее.

Певица с 2022 года состояла в отношениях с Данилицким. Они воспитывают общую дочь Антонину, которая родилась в 2011 году. В декабре 2022 года звезда объявила о расставании с отцом ребенка. Однако через полгода они воссоединилась. Слава призналась, что простила измену возлюбленному, который «хорошо повеселился» в ночном клубе. Но в итоге пара перестала поддерживать прежние отношения.