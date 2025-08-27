Десять средств для ванны и душа, которые помогут расслабиться

Двадцать минут в ванной и вправду могут исправить самый тяжёлый день. Надо лишь выбрать, в компании каких средств провести время. Мы предлагаем взять не просто эффективные баночки, но и по-настоящему ароматные: собрали 10 средств для ванной и душа, которые не разочаруют.

Ароматические таблетки для душа, Second Shower

Нет ванны? Не беда, о владельцах душевых кабин тоже позаботились. В этом наборе — шесть стимеров для ароматерапии, которые можно использовать в душе. Положите таблетку на пол, включите горячую воду — и произойдёт волшебство. Надо лишь выбрать, какой запах по душе сегодня: цветущая вишня, юдзу, эвкалипт, перечная мята, лаванда или маракуйя.

Тонизирующая пена для ванны Tonic, Clarins

Подойдёт и для торопливого душа, и для вдумчивого отмокания в окружении свечей с любимой книгой. Гель при контакте с водой превращается в мягкую плотную пену с ароматом мяты, герани и розмарина. Важно: эфирные масла можно активировать только тёплой температурой, поэтому любителям «попрохладнее» средство может показаться недостаточно ярким.

Бомбочка для ванны Ines, Flame Moscow

Эта бомбочка — метафора летнего умиротворения: когда сад цветёт, а окна загородного домика распахнуты настежь, чтобы пропитать дурманящим ароматом жасмина, мяты и томатного листа каждую комнату. Просто положите сферу в тёплую или горячую воду и готовьтесь расслабляться в облаке белой пены. Кстати, продукт не окрасит ванну.

Бомбочка для ванны Milky Silk, For Me

Кто сказал, что бомбочки должны быть просто круглыми? Этот экземпляр сделан в форме уточки, напоминающей резиновую игрушку из детства. В тёплой воде она растворится шипучим гейзером и оставит аромат сливок и сладкого марципана в сочетании с шафраном.

Соль для ванны с маслом лаванды, Synergetic

Когда не знаете, как бы сделать так, чтобы тело наконец перестало быть напряжённой стрункой и позволило нормально уснуть, используйте продукты с лавандой. Здесь буквально килограмм морской соли с эфирным маслом, которая помогает расслабить мышцы и заодно работает над состоянием кожи. Можно использовать в качестве «приправы» в ванночках для ног, если нет времени на полноценную ванну.

Микс для ванны с кипарисом и вербеной, Laboratorium

Микс на случай настроения «лесная фея, которая купается в ванне, нагретой солнечными лучами». В упаковке — сочетание морской соли, белой глины и растительных сливок для комбо-эффекта. Пахнет кипарисом, вербеной, мёдом и майораном, а ещё окрашивает воду в нежно-зелёный оттенок. Отдельный плюс для фото — лепестки васильков в составе, которые украсят кадр.

Малиновый крем-скраб, Aravia Laboratories

Что будет, если смешать кусочки кедрового ореха, розовую глину и вытяжку из малины? Скраб, который успешно отшелушит кожу до состояния зеркальной гладкости. Кстати, именно малина в составе даёт экстра-эффект: она работает как антиоксидант и может осветлять пигментные пятна.

Сухое молоко для ванны Mango Crush, Miss Organic

Говорят, что главным секретом красоты Клеопатры были именно молочные ванны. Воссоздать точный рецепт её спа-процедуры пока никому не удалось, но бьютиголики знают, что молочные экстракты делают кожу упругой и эластичной. Такого саше сухого молока с ароматом манго и цветка тиаре хватит на один прекрасный вечер наедине с собой.

Скраб Dark Cherry & Almond, Sokolov Beauty

Совмещаем приятное с полезным: ароматерапию с максимальным отшелушиванием, чтобы выйти из ванной новым человеком. Скраб на основе морской соли, но текстура у него остаётся достаточно нежной, чтобы случайно не повредить кожу. Сок дикой вишни в составе стимулирует выработку коллагена, коллоидное серебро успокаивает раздражения, а миндальное масло дарит тонкий шлейф с ореховыми нотами.

Соль для ванны «Шаматха», Pravilnaya Kosmetika

Обязательное условие для классной расслабляющей соли — наличие в ней магния. В этой банке релакс-компонент дополнили маслами для смягчения, питания, укрепления и разглаживания кожи, а ещё добавили пантенол, чтобы шелушения после точно не беспокоили. Плюс интересная пирамида отдушки: в базе есть амбралюкс — молекула с глубоким древесно-мускусным ароматом.