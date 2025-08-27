Звезда сериала «Жизнь по вызову» Лиза Моряк прошлась по Москве в боди и колготках в сетку, распахнув кожаный тренч. Актриса отметила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что недавно во второй раз стала матерью.

«Родила три месяца назад», — подчеркнула артистка.

Знаменитость отмечала, что довольна таким быстрым восстановлением. Моряк показывала, как выглядела ее фигура на пятый день после родов. Она призналась, что сама в шоке от своего тела, которое выносило двоих детей.

© Соцсети

Актриса замужем за режиссером Сариком Андреасяном. Они растят двухлетнюю Элизабет и трехмесячную Шарлиз.

Артистка недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись:

«Я люблю тебя, выходи за меня».

У режиссера от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.