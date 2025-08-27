Перечислены модные замены ненавистных зумерам джинсов

Редакторы New York Post (NYP) перечислили модные замены ненавистных зумерам джинсов скинни. Соответствующая информация приведена на сайте издания.

По данным специалистов, удачными моделями брюк, которые не сковывают движения, для привыкших к комфорту зумеров стали джинсы-клеш в ковбойском стиле и бочонки. Также в список вошли свободные брюки с низкой посадкой, удлиненные джинсовые шорты и модели штанов прямого кроя.

Кроме того, эксперты обратили внимание на джинсы-папы с высокой талией и свободным кроем. В заключение они назвали цветные и мешковатые джинсы.

В июле была найдена модная замена джинсам на осень. По словам редакторов французской версии Vogue, актуальной альтернативой станут замшевые брюки, популярные в 1960-1970-х годах.