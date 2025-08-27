Как избавиться от растяжек и вернуть коже гладкость

Растяжки — проблема, знакомая многим женщинам. Резкие колебания веса, беременность, гормональные изменения — все эти причины могут привести к появлению не эстетичных белых полос на теле. Но если заняться проблемой в комплексе и использовать правильные средства, можно значительно улучшить внешний вид кожи и вернуть ей упругость. О том, как это сделать, нам рассказала Карина Цветкова, блогер, предприниматель и основатель бренда премиум-косметики.

Почему образуются растяжки

Растяжки представляют собой рубцы, которые образуются из-за разрыва эластичных волокон кожи. Хотя дерма должна восстанавливаться самостоятельно, на деле это происходит не всегда. Основная задача ухода — стимулировать регенерацию, повысить упругость и эластичность. В этом вам помогут эффективные ингредиенты, которые нужно искать в составе косметических средств.

Какая косметика эффективна в борьбе со стриями

Гиалуроновая кислота.

«Настоящий магнит для влаги. Она насыщает кожу влагой изнутри, делая ее более подтянутой и упругой на ощупь. Увлажненная кожа лучше противостоит растяжению и быстрее восстанавливается», — рассказывает Карина.

Ретиноиды, или производные витамина А.

«Это мощные стимуляторы регенерации. Они ускоряют обновление клеток кожи, стимулируют производство коллагена и эластина. Также разглаживают микрорельеф и снижают видимость растяжек», — обращает внимание эксперт.

Помните, что ретиноиды повышают чувствительность кожи к солнечному свету, поэтому обязательно используйте их вместе с солнцезащитными средствами перед выходом на солнце.

Витамины Е и А — антиоксиданты, которые защищают кожу от повреждений и стимулируют ее восстановление. Они также улучшают цвет кожи и делают растяжки менее заметными.

Масла (масло ши, кокос, розмарин, какао) — источник полезных веществ. Карина:

«Они питают, увлажняют, смягчают и тонизируют кожу, делают ее более эластичной и упругой. Кокосовое масло — одно из самых популярных средств для профилактики и уменьшения растяжек. Оно выступает натуральным увлажнителем, помогает поддерживать водный баланс, насыщает кожу жирными кислотами, повышает ее упругость и защищает от растяжения».

Центелла азиатская — растение с мощными заживляющими и восстанавливающими свойствами. Оно стимулирует выработку коллагена, улучшает кровообращение и уменьшает воспаления.

Пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые служат строительным материалом для белков. Они активизируют синтез коллагена и эластина, повышают эластичность эпидермиса и уменьшают видимость растяжек.

Экстракты водорослей — богаты минералами и антиоксидантами. Они улучшают микроциркуляцию, стимулируют выработку коллагена и эластина, и оказывают тонизирующее действие на кожу.

Как предотвратить растяжки на коже

Предупредить появление растяжек гораздо проще, чем бороться с уже существующими. Достаточно регулярно следовать простым правилам, чтобы ваша кожа дольше оставалась гладкой и шелковистой.

Следите за питанием. Резкие колебания веса — один из главных провокаторов растяжек.

«Старайтесь поддерживать стабильный вес и придерживайтесь правильных пищевых привычек: не переедайте, не заедайте эмоции, старайтесь не есть перед экраном», — советует эксперт.

Увлажняйте кожу изнутри и снаружи. Пейте достаточно воды в расчете 30—35 мл на килограмм веса. После душа и просто в течение дня используйте увлажняющие кремы, лосьоны и натуральные масла.

Употребляйте в пищу продукты, богатые витаминами А, С, Е, D и группы В. Эти витамины необходимы для поддержания здоровья и красоты кожи. Микроэлементы можно найти в свежих овощах, рыбе, фруктах, маслах.

При необходимости носите специальное корректирующее белье и бандажи. Они равномерно распределяют нагрузку на кожу, предотвращая растяжки. Это особенно важно во время беременности.