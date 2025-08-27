Запахи осени: какой парфюм выбрать в новом сезоне

Осень — это время обновления не только прически и гардероба, но и ароматов. Хочется чего-то более глубокого, уютного и сложного, чем легкие летние ноты. Парфюмеры в 2025 году сделали ставку на эмоции: ароматы должны рассказывать истории и сопровождать человека в разных состояниях. В тренде — теплые, многослойные композиции с неожиданными акцентами. Коллекционер духов Наталья Насонова рассказала о главных направлениях, которые определяют парфюмерную моду этой осени.

Восточные специи

Ароматы со специями всегда ассоциировались с осенью, но в 2025 году они звучат особенно актуально. Кардамон, корица, имбирь и черный перец создают согревающий эффект и добавляют характер образу.

«Такие композиции воспринимаются как уютные, но в то же время энергичные. Они идеально подходят для динамичного ритма большого города, когда хочется ощущать внутреннюю силу. Восточные специи делают аромат по-настоящему запоминающимся и ярким», — объясняет эксперт.

Осенние древесные ноты

Парфюмы с кедром, сандалом или пачули в этом сезоне обретают новое звучание. Древесные композиции стали мягче и воздушнее, с оттенками мха, кожи или кашемировых аккордов. Это ароматы, которые ассоциируются с прогулками по парку, опавшими листьями и теплым шарфом. Они создают атмосферу спокойствия и уверенности, такой парфюм идеально подчеркивает элегантность и выдержанность в повседневной жизни.

Фрукты с неожиданным акцентом

Необычные фруктовые ароматы — еще один тренд этой осени. В парфюмах звучат инжир, айва, груша, но обязательно с «твистом» — оттенками кожи, специй или табака.

«Такое сочетание ломает стереотипы о фруктовых ароматах как о легких и летних. Они становятся более зрелыми и многослойными. Эти парфюмы отлично подходят тем, кто любит эксперименты и не боится выделяться», — говорит специалист по духам.

Цветы в темных оттенках

Цветочные композиции этой осенью звучат насыщенно и драматично. На первый план выходят тубероза, жасмин, ирис, но с глубокими аккордами ладана или амбры. Такой аромат создает ауру загадочности и соблазна, он прекрасно подходит для вечерних встреч, театра или особых случаев. Цветы в «темных тонах» добавляют в образ чувственности и утонченности.

Ароматы с эффектом объятий

Еще один важный тренд сезона — так называемые «комфортные» ароматы. Они построены на нотах ванили, миндаля, кашемира, молочного мускуса. Такой парфюм создает ощущение мягкого пледа, уютного дома и тепла. Он словно бы обволакивает и делает образ более интимным. Эти ароматы особенно востребованы в период холодов, когда хочется ощущать заботу — хотя бы и через запах.